​Азмун прибыл на сбор «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в расположение команды на первом зимнем сборе в ОАЭ. Иранский футболист задержался из-за возникших проблем с визой, о чём рассказывал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Журналист Владимир Колос опубликовал в Instagram видео, на котором задержавшемуся на сборы Азмуну партнёры устроили приветственный коридор. Иранец не зря долго не хотел бежать через коридор – досталось ему прилично.

В двадцати матчах текущего сезона Сердар Азмун записал на свой счёт одиннадцать забитых голов и пять результативных передач на партнёров.