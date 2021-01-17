​Азмун прибыл на сбор «Зенита»

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17 Января 2021, 16:24,
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в расположение команды на первом зимнем сборе в ОАЭ. Иранский футболист задержался из-за возникших проблем с визой, о чём рассказывал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.
Журналист Владимир Колос опубликовал в Instagram видео, на котором задержавшемуся на сборы Азмуну партнёры устроили приветственный коридор. Иранец не зря долго не хотел бежать через коридор – досталось ему прилично.
В двадцати матчах текущего сезона Сердар Азмун записал на свой счёт одиннадцать забитых голов и пять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сердар Азмун