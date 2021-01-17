​Ловрен увиделся с ван Дейком в ОАЭ

Защитник «Зенита» Деян Ловрен увиделся со своим бывшим партнёром по «Ливерпулю» Виргилом ван Дейком. Это случилось в ОАЭ, где питерский клуб недавно начал готовиться ко второй части сезона 2020/2021. Ван Дейк, в свою очередь, восстанавливается после серьёзной травмы колена, полученной осенью.

«Было приятно увидеть сегодня моего бывшего партнёра по команде Виргила ван Дейка. У него была тяжёлая травма, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро, брат, ты снова будешь на вершине своего уровня. Удачи «Ливерпулю» в сегодняшнем дерби. Мы с тобой!» - написал Ловрен в Instagram.