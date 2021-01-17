​«Зенит» - самый популярный клуб России в Instagram

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17 Января 2021, 14:16,
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Deportes&Finanzas опубликовал показатели российских футбольных клубов в Instagram по итогам 2020-го календарного года. По количеству взаимодействий («лайки» + комментарии) с официальным аккаунтом самым популярным клубом России стал «Зенит» с показателем в 17,4 миллиона.
На втором месте располагается московский «Спартак» (12,4 миллиона взаимодействий), а тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона). Четвёртая строчка у «Локомотива» (6,97 миллиона), а пятым местом довольствуется «Краснодар» (5,54 миллиона).
Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в двух последних сезонах.
5 most popular russian football clubs on #instagram during 2020!— Deportes&Finanzas (@DeporFinanzas) January 16, 2021
Total interactions
1.@zenit_spb 17,4M
2.@fcsm_official 12,4M
3.@pfc_cska 11,5M
4.@fclokomotiv 6,97M
5.@FCKrasnodar 5,54M pic.twitter.com/JM0mR88imf
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
а что значит "взаимодействий"?
добавили в новость.
В связи с чемпионским статусом, понятно... А так всё равно Спартак остаётся народным клубом. К трансферам которого и скандалам вокруг которого, а их немало, всегда прикован максимальный интерес. Это - история российского футбола и это здорово.