Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Зенит» - самый популярный клуб России в Instagram

17 Января 2021, 14:16,

Global Look Press

Deportes&Finanzas опубликовал показатели российских футбольных клубов в Instagram по итогам 2020-го календарного года. По количеству взаимодействий («лайки» + комментарии) с официальным аккаунтом самым популярным клубом России стал «Зенит» с показателем в 17,4 миллиона.

На втором месте располагается московский «Спартак» (12,4 миллиона взаимодействий), а тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона). Четвёртая строчка у «Локомотива» (6,97 миллиона), а пятым местом довольствуется «Краснодар» (5,54 миллиона).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в двух последних сезонах.

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
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Комментарии (3)
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0
k-007
17 Января 2021, 16:53

а что значит "взаимодействий"?

0
Алексей Антоненко
17 Января 2021, 17:01

добавили в новость.

0
Super fanat
17 Января 2021, 15:45

В связи с чемпионским статусом, понятно... А так всё равно Спартак остаётся народным клубом. К трансферам которого и скандалам вокруг которого, а их немало, всегда прикован максимальный интерес. Это - история российского футбола и это здорово.

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