​«Зенит» - самый популярный клуб России в Instagram

Deportes&Finanzas опубликовал показатели российских футбольных клубов в Instagram по итогам 2020-го календарного года. По количеству взаимодействий («лайки» + комментарии) с официальным аккаунтом самым популярным клубом России стал «Зенит» с показателем в 17,4 миллиона.

На втором месте располагается московский «Спартак» (12,4 миллиона взаимодействий), а тройку замыкает ЦСКА (11,5 миллиона). Четвёртая строчка у «Локомотива» (6,97 миллиона), а пятым местом довольствуется «Краснодар» (5,54 миллиона).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в двух последних сезонах.

