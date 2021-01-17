​ЦСКА договорился с «Ниццей» о трансфере Данило

Как сообщают источники корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, ЦСКА и «Ницца» договорились о трансфере опорного полузащитника из Бразилии Данило. О сделке должно быть объявлено в ближайшее время. Бразилец может присоединиться к команде уже на сборах в Испании, если успешно пройдёт медицинское обследование.

Стоит сказать, что ранее ЦСКА подтвердил возможный уход Кристияна Бистровича. Хорватский футболист ведёт переговоры о возможности ухода в аренду в другой клуб и не отправился с командой в Кампоамор.

В текущем сезоне Данило провёл за «Ниццу» пять матчей. Результативными действиями 24-летний хавбек, которого transfermarkt оценивает в 6,5 миллиона евро, не отмечался.