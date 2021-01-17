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​Экс-игрок «Андерлехта»: «Играли с «Зенитом» при -22º. У нас ноги опухали, а их болельщики были голыми»

17 Января 2021, 13:19,

Global Look Press

Бывший футболист «Андерлехта» Пабло Чаваррия вспомнил об игре против «Зенита» в Санкт-Петербурге в суровых условиях.

«Как-то мы играли против «Зенита» при температуре воздуха в -22º. Ещё накануне на тренировке было невыносимо, у нас ноги опухали. А их болельщики были голыми [вероятно, имеется ввиду голый торс – прим.]. Было видно, что они к такому привыкли», - рассказал Чаваррия в интервью ElDesmarque.

В настоящий момент Пабло Чаваррия выступает за испанскую «Малагу» во втором испанском дивизионе. В шестнадцати матчах текущего сезона нападающий забил четыре гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Пабло Чаваррия
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