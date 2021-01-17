Бистрович не полетел на сбор ЦСКА из-за переговоров с другим клубом

В воскресенье, семнадцатого января, ЦСКА отправился на зимний сбор в испанский Кампоамор. С командой не полетел полузащитник Кристиян Бистрович. Как сообщает пресс-служба «армейцев», 22-летний хорват не поехал на сбор из-за переговоров с другим клубом по аренде.

В сезоне 2020/2021 Кристиян Бистрович принял участие в двадцати матчах ЦСКА во всех соревнованиях. На счету хорватского полузащитника три забитых гола.

Отметим, что после первой части сезона ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице. Команда Виктора Ганчаренко на четыре очка отстаёт от питерского «Зенита».