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​«Урал» отправился на первый сбор

17 Января 2021, 11:14,

Global Look Press

Пресс-служба «Урала» объявила об отъезде команды на первый зимний сбор в ОАЭ. Первая тренировка запланирована уже на вечер воскресенья.

Первый сбор екатеринбургской команды продлится до тридцатого января. На нём команда проведёт как минимум три товарищеских матча. Соперниками «шмелей» станут «Краснодар-2», «Зенит» и «Арарат-Армения».

После первой части сезона «Урал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятнадцати прошедших турах «шмели» раздобыли двадцать один зачётный балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал
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Комментарии (1)
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0
летний дождь2
17 Января 2021, 12:58

а че не в крым

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