​«Урал» отправился на первый сбор

Пресс-служба «Урала» объявила об отъезде команды на первый зимний сбор в ОАЭ. Первая тренировка запланирована уже на вечер воскресенья.

Первый сбор екатеринбургской команды продлится до тридцатого января. На нём команда проведёт как минимум три товарищеских матча. Соперниками «шмелей» станут «Краснодар-2», «Зенит» и «Арарат-Армения».

После первой части сезона «Урал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятнадцати прошедших турах «шмели» раздобыли двадцать один зачётный балл.