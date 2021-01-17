​Крамаренко стал тренером вратарей в ЦСКА

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17 Января 2021, 10:31,
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ЦСКА посредством своего официального сайта объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей. 46-летний специалист будет совмещать работу в армейском клубе и сборной Азербайджана.
Сегодня, семнадцатого января, Крамаренко отправится с ЦСКА на зимние сборы в Испанию.
По ходу своей карьеры Дмитрий Крамаренко провёл период в ЦСКА и даже сыграл три матча в составе московской команды.
После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Ганчаренко отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Дмитрий Крамаренко