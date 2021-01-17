​Крамаренко стал тренером вратарей в ЦСКА

ЦСКА посредством своего официального сайта объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей. 46-летний специалист будет совмещать работу в армейском клубе и сборной Азербайджана.

Сегодня, семнадцатого января, Крамаренко отправится с ЦСКА на зимние сборы в Испанию.

По ходу своей карьеры Дмитрий Крамаренко провёл период в ЦСКА и даже сыграл три матча в составе московской команды.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Ганчаренко отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.