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​Крамаренко стал тренером вратарей в ЦСКА

17 Января 2021, 10:31,

Евро-Футбол.Ру

ЦСКА посредством своего официального сайта объявил о назначении Дмитрия Крамаренко тренером вратарей. 46-летний специалист будет совмещать работу в армейском клубе и сборной Азербайджана.

Сегодня, семнадцатого января, Крамаренко отправится с ЦСКА на зимние сборы в Испанию.

По ходу своей карьеры Дмитрий Крамаренко провёл период в ЦСКА и даже сыграл три матча в составе московской команды.   

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Виктора Ганчаренко отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Дмитрий Крамаренко
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