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​Гилерме, Мурило и Зе Луиш прибудут на сбор «Локомотива» на следующей неделе

17 Января 2021, 00:36,

Instagram ФК "Локомотив"

Трое футболистов «Локомотива» прибудут на зимний сбор команды в средине следующей недели. Речь идёт о Гилерме, Мурило и Зе Луише. Тренерский штаб предоставил игрокам дополнительные дни отдыха, о чём сообщается в официальном канале «железнодорожников» в Telegram.

Гилерме и Мурило на протяжении года из-за пандемии не видели свои семьи, находящиеся в Бразилии, а Зе Луиш продолжает восстановление после травмы.

«Локомотив» уже начал готовиться ко второй части сезона в испанской Марбелье. После девятнадцати туров Премьер-лиги команда Марко Николича занимает только восьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Зе Луиш, Гилерме, Серкейра Мурило
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