​Гилерме, Мурило и Зе Луиш прибудут на сбор «Локомотива» на следующей неделе

Трое футболистов «Локомотива» прибудут на зимний сбор команды в средине следующей недели. Речь идёт о Гилерме, Мурило и Зе Луише. Тренерский штаб предоставил игрокам дополнительные дни отдыха, о чём сообщается в официальном канале «железнодорожников» в Telegram.

Гилерме и Мурило на протяжении года из-за пандемии не видели свои семьи, находящиеся в Бразилии, а Зе Луиш продолжает восстановление после травмы.

«Локомотив» уже начал готовиться ко второй части сезона в испанской Марбелье. После девятнадцати туров Премьер-лиги команда Марко Николича занимает только восьмое место в турнирной таблице.