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​Хендрикс – о переходе в «Спартак»: «Не терпится сыграть за этот потрясающий клуб»

16 Января 2021, 23:18,

Евро-Футбол.Ру

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс отреагировал на подписание контракта с московским клубом.

«Новая глава – «Спартак». Очень доволен этим переходом. Не терпится сыграть за этот потрясающий клуб», - написал двадцатипятилетний голландский футболист на своей странице в Instagram.

Трудовое соглашение Йоррита Хендрикса со «Спартаком» рассчитано до средины 2024 года.

За трансфер Хендрикса «Спартак» заплатил ПСВ полмиллиона евро. Полузащитник будет выступать за московскую команду под четвёртым номером.

«Спартак» уже начал первый зимний сбор в ОАЭ. В ближайшее время Хендрикс приступит к работе с новой командой.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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