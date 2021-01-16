​Стало известно, под каким номером Хендрикс будет играть за «Спартак»

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16 Января 2021, 22:42,
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В субботу вечером «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом, ранее защищавшим цвета ПСВ. Теперь стало известно, под каким номером будет играть за «красно-белых» двадцатипятилетний голландский футболист. Хендрикс будет действовать с четвёрткой на спине.
Наша новая «четвёрка» pic.twitter.com/GgIpRxoxlb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
В ближайшее время Хендрикс должен присоединиться к работе со своей новой командой на зимнем сборе в Дубае. После первой части сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Доменико Тедеско отстаёт на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс