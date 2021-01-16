Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Стало известно, под каким номером Хендрикс будет играть за «Спартак»

16 Января 2021, 22:42,

Евро-Футбол.Ру

В субботу вечером «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом, ранее защищавшим цвета ПСВ. Теперь стало известно, под каким номером будет играть за «красно-белых» двадцатипятилетний голландский футболист. Хендрикс будет действовать с четвёрткой на спине.

 

В ближайшее время Хендрикс должен присоединиться к работе со своей новой командой на зимнем сборе в Дубае. После первой части сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Доменико Тедеско отстаёт на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола