​Гайч согласился на переход в «Дженоа»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч согласился на переход в итальянский «Дженоа». Об этом в Twitter сообщает известный итальянский журналист Альфредо Педулла. После согласия игрока генуэзцы начали переговоры с ЦСКА. Речь может пойти об аренде 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом после перехода из аргентинского «Сан-Лоренсо». В восемнадцати матчах за московский клуб в различных соревнованиях нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Адольфо Гайча в 9 миллионов евро.