Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гайч согласился на переход в «Дженоа»

16 Января 2021, 22:07,

Global Look Press

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч согласился на переход в итальянский «Дженоа». Об этом в Twitter сообщает известный итальянский журналист Альфредо Педулла. После согласия игрока генуэзцы начали переговоры с ЦСКА. Речь может пойти об аренде 21-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом после перехода из аргентинского «Сан-Лоренсо». В восемнадцати матчах за московский клуб в различных соревнованиях нападающий записал на свой счёт один гол и один результативный пас.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Адольфо Гайча в 9 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола