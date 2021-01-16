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​Тедеско оценил трансфер Хендрикса

16 Января 2021, 21:22,

Global Look Press

«Спартак» усилил центральную линию поля Йорритом Хендриксом. Двадцатипятилетний голландец, ранее выступавший за родной ПСВ, успешно прошёл обследование и подписал долгосрочный контракт.

Подписание Хендрикса оценил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Йоррит Хендрикс - известный игрок, хорошо оснащённый технически. Он играл в топ-клубе и провёл много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждём начала работы с ним», - приводятся слова Тедеско на клубном сайте «красно-белых».

«Спартак» уже начал первый зимний сбор в ОАЭ и готовится к возобновлению сезона. После девятнадцати туров команда Доменико Тедеско занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Йоррит Хендрикс
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