​Хендрикс стал игроком «Спартака»

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16 Января 2021, 21:08,
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Полузащитник Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака». Голландец подписал долгосрочный контракт с московским клубом после успешного прохождения медицинского обследования, о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».
Хендрикс приступит к работе с командой на первом зимнем сборе в Дубае в самое ближайшее время.
Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ, за который он и выступал ранее. В первой команде клуба из Эйндховена полузащитник провёл 239 игр. На счету игрока восемь голов и семнадцать голевых передач.
По данным СМИ, «Спартак» заплатил ПСВ за Хендрикса 700 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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