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​Хендрикс стал игроком «Спартака»

16 Января 2021, 21:08,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака». Голландец подписал долгосрочный контракт с московским клубом после успешного прохождения медицинского обследования, о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Хендрикс приступит к работе с командой на первом зимнем сборе в Дубае в самое ближайшее время.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ, за который он и выступал ранее. В первой команде клуба из Эйндховена полузащитник провёл 239 игр. На счету игрока восемь голов и семнадцать голевых передач.

По данным СМИ, «Спартак» заплатил ПСВ за Хендрикса 700 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ПСВ, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Йоррит Хендрикс
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