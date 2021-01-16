​Хендрикс стал игроком «Спартака»

Полузащитник Йоррит Хендрикс стал футболистом «Спартака». Голландец подписал долгосрочный контракт с московским клубом после успешного прохождения медицинского обследования, о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Хендрикс приступит к работе с командой на первом зимнем сборе в Дубае в самое ближайшее время.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ, за который он и выступал ранее. В первой команде клуба из Эйндховена полузащитник провёл 239 игр. На счету игрока восемь голов и семнадцать голевых передач.

По данным СМИ, «Спартак» заплатил ПСВ за Хендрикса 700 тысяч евро.