​Пабло и Берковскому устроили приветственный коридор в «Локомотиве»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео, показав традиционный приветственный коридор для зимних новичков команды – Пабло и Ильи Берковского.

Традиционный приветственный коридор для наших новичков – Пабло и Ильи Берковского pic.twitter.com/yqNiqonfGd — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021

Пабло перебрался в «Локомотив» из «Бордо». Двадцатидевятилетний бразилец выступает на позиции центрального защитника. Что касается Берковского, то он является полузащитником. Двадцатилетний футболист перешёл в «Локомотив» из «Торпедо».

Отметим, что «Локомотив» накануне начал зимний сбор, который проходит в испанской Марбелье. После первой части сезона команда Марко Николича занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.