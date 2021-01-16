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​Пабло и Берковскому устроили приветственный коридор в «Локомотиве»

16 Января 2021, 20:14,

Global Look Press

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео, показав традиционный приветственный коридор для зимних новичков команды – Пабло и Ильи Берковского.

 

Пабло перебрался в «Локомотив» из «Бордо». Двадцатидевятилетний бразилец выступает на позиции центрального защитника. Что касается Берковского, то он является полузащитником. Двадцатилетний футболист перешёл в «Локомотив» из «Торпедо».

Отметим, что «Локомотив» накануне начал зимний сбор, который проходит в испанской Марбелье. После первой части сезона команда Марко Николича занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Пабло, Илья Берковский
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