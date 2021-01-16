​Пабло и Берковскому устроили приветственный коридор в «Локомотиве»

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16 Января 2021, 20:14,
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео, показав традиционный приветственный коридор для зимних новичков команды – Пабло и Ильи Берковского.
Традиционный приветственный коридор для наших новичков – Пабло и Ильи Берковского pic.twitter.com/yqNiqonfGd— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021
Пабло перебрался в «Локомотив» из «Бордо». Двадцатидевятилетний бразилец выступает на позиции центрального защитника. Что касается Берковского, то он является полузащитником. Двадцатилетний футболист перешёл в «Локомотив» из «Торпедо».
Отметим, что «Локомотив» накануне начал зимний сбор, который проходит в испанской Марбелье. После первой части сезона команда Марко Николича занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Пабло, Илья Берковский