​Оганесян стал президентом «Тамбова»

Футбольный клуб «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на должность президента. В ближайшее время функционера представят футболистам и штабу тамбовчан.

Ранее должность президента «Тамбова» занимал Арсен Габуев. Он ушёл в отставку в конце октября.

Как известно, «Тамбов» переживает серьёзные финансовые трудности. Впрочем, несколько дней назад в клубе сообщили о погашении части долгов.

После первой части сезона «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав тринадцать очков в девятнадцати матчах.