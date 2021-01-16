​Оганесян стал президентом «Тамбова»

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16 Января 2021, 19:25,
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Футбольный клуб «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на должность президента. В ближайшее время функционера представят футболистам и штабу тамбовчан.
Ранее должность президента «Тамбова» занимал Арсен Габуев. Он ушёл в отставку в конце октября.
Как известно, «Тамбов» переживает серьёзные финансовые трудности. Впрочем, несколько дней назад в клубе сообщили о погашении части долгов.
После первой части сезона «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав тринадцать очков в девятнадцати матчах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тамбов, Валерий Оганесян