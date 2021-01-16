Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В «Спартаке» опровергли отказ от матча с «Зенитом»

16 Января 2021, 17:10,

Global Look Press

В «Спартаке» опровергли слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Последний заявил, что «красно-белые» отказались проводить контрольный матч на втором сборе в Дубае.

«Точно так же можем сказать, что это «Зенит» отказался», - сказал Рейтингу Букмекеров глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. По его словам, клубы просто разошлись в датах. Москвичи предложили играть 6 или 7 февраля, а питерцы хотели играть 8 февраля.

Стоит сказать, что в первой части чемпионата России «Зенит» и «Спартак» уже провели оба матча. В Москве была зафиксирована ничья 1:1, а в Санкт-Петербурге хозяева уверенно выиграли с результатом 3:1. Таким образом, во второй части сезона питерцы и москвичи могут сойтись только в рамках национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
16 Января 2021, 17:58

А кому нужна эта статусность спарингов на сборах?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола