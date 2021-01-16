В «Спартаке» опровергли отказ от матча с «Зенитом»

В «Спартаке» опровергли слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Последний заявил, что «красно-белые» отказались проводить контрольный матч на втором сборе в Дубае.

«Точно так же можем сказать, что это «Зенит» отказался», - сказал Рейтингу Букмекеров глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. По его словам, клубы просто разошлись в датах. Москвичи предложили играть 6 или 7 февраля, а питерцы хотели играть 8 февраля.

Стоит сказать, что в первой части чемпионата России «Зенит» и «Спартак» уже провели оба матча. В Москве была зафиксирована ничья 1:1, а в Санкт-Петербурге хозяева уверенно выиграли с результатом 3:1. Таким образом, во второй части сезона питерцы и москвичи могут сойтись только в рамках национального кубка.