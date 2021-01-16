Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семака ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

«Планы есть. Работа должна вестись обязательно, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют. Посмотрим, насколько все получится сделать», - сказал тренер в беседе с корреспондентом издания Sport24.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве. После 19 туров «сине-бело-голубые» набрали 41 очко и лидируют в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

Команда Сергей Семака возобновит сезон РПЛ домашней встречей с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет на «Газпром Арене» 27-го февраля.