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Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

16 Января 2021, 15:55,

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семака ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

«Планы есть. Работа должна вестись обязательно, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается, сразу конкуренты догоняют. Посмотрим, насколько все получится сделать», - сказал тренер в беседе с корреспондентом издания Sport24.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве. После 19 туров «сине-бело-голубые» набрали 41 очко и лидируют в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

Команда Сергей Семака возобновит сезон РПЛ домашней встречей с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет на «Газпром Арене» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (1)
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0
MDMA1
16 Января 2021, 17:15

что за ишак заголовок к новости придумывал?

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