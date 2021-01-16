Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хасимото: «Счастлив возобновить тренировки»

16 Января 2021, 15:34,

ФК "Ростов"

Японский хавбек «Ростова» Кенто Хасимото пообщался с клубной пресс-службой.

«Счастлив возобновить тренировки. Восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Спасибо большое болельщикам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Напомним, что «Ростов» проводит первый зимний сбор в Испании.

После 19 туров подопечные Валерия Карпина находятся на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. Отставание от идущего четвертым «Сочи» составляет один балл.

В текущем сезоне чемпионата России Хасимото сыграл 13 поединков и забил пять голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Кенто Хасимото
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»
Дортмундская «Боруссия» помогла «Баварии», за тайм разнеся «РБ Лейпциг»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола