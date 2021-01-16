Хасимото: «Счастлив возобновить тренировки»

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16 Января 2021, 15:34,
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Японский хавбек «Ростова» Кенто Хасимото пообщался с клубной пресс-службой.
«Счастлив возобновить тренировки. Восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Спасибо большое болельщикам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.
Напомним, что «Ростов» проводит первый зимний сбор в Испании.
После 19 туров подопечные Валерия Карпина находятся на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. Отставание от идущего четвертым «Сочи» составляет один балл.
В текущем сезоне чемпионата России Хасимото сыграл 13 поединков и забил пять голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Кенто Хасимото