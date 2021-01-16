Хасимото: «Счастлив возобновить тренировки»

Японский хавбек «Ростова» Кенто Хасимото пообщался с клубной пресс-службой.

«Счастлив возобновить тренировки. Восстанавливаюсь постепенно, шаг за шагом. Было непросто, когда я получил травму. Спасибо большое болельщикам за поддержку, вы помогли мне быстрее вернуться», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Напомним, что «Ростов» проводит первый зимний сбор в Испании.

После 19 туров подопечные Валерия Карпина находятся на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. Отставание от идущего четвертым «Сочи» составляет один балл.

В текущем сезоне чемпионата России Хасимото сыграл 13 поединков и забил пять голов.