Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Урал» усилился полузащитником из чемпионата Норвегии

16 Января 2021, 14:30,

Global Look Press

«Урал» оформил трансфер полузащитника Йилдрена Ибрахимая, ранее выступавшего за норвежский «Викинг». У 25-летнего футболист истек трудовой договор, а потому екатеринбуржцам он достался бесплатно. За новую команду хавбек будет играть под номером 17.

«Очень рад перейти в «Урал». РПЛ - хорошая, крепкая лига, с сильными командами и футболистами. Надеюсь, смогу хорошо выступать в этой лиге», - передает слова Ибрахамая пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/2020 чемпионата Норвегии полузащитник отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Йилдрен Ибрахимай
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