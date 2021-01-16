«Урал» усилился полузащитником из чемпионата Норвегии

«Урал» оформил трансфер полузащитника Йилдрена Ибрахимая, ранее выступавшего за норвежский «Викинг». У 25-летнего футболист истек трудовой договор, а потому екатеринбуржцам он достался бесплатно. За новую команду хавбек будет играть под номером 17.

«Очень рад перейти в «Урал». РПЛ - хорошая, крепкая лига, с сильными командами и футболистами. Надеюсь, смогу хорошо выступать в этой лиге», - передает слова Ибрахамая пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/2020 чемпионата Норвегии полузащитник отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.