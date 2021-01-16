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«Спартак» рассчитывает арендовать Промеса

16 Января 2021, 13:55,

Global Look Press

Журналист Майк Вервей высказался о возможном возвращении полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак». В настоящий момент хавбек защищает цвета амстердамского «Аякса».

«Московский клуб проявляет настойчивое желание в отношении Промеса. Однако, как я понял, «Спартак» не может потратить много денег на этот переход. Они рассчитывают арендовать Куинси. Но я не верю, что сейчас «Аякс» отдаст его в аренду», - передает слова журналиста издание De Telegraaf.

Голландский полузащитник выступал в составе «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. На его счету 66 забитых мячей в 135 поединках.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
ингерман
16 Января 2021, 14:07

ай.. так покупай! этого.. как его.. кувинси-про..
а мы посмеёмси.. )))

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