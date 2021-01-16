«Спартак» рассчитывает арендовать Промеса

Журналист Майк Вервей высказался о возможном возвращении полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак». В настоящий момент хавбек защищает цвета амстердамского «Аякса».

«Московский клуб проявляет настойчивое желание в отношении Промеса. Однако, как я понял, «Спартак» не может потратить много денег на этот переход. Они рассчитывают арендовать Куинси. Но я не верю, что сейчас «Аякс» отдаст его в аренду», - передает слова журналиста издание De Telegraaf.

Голландский полузащитник выступал в составе «красно-белых» с 2014-го по 2018-й год. На его счету 66 забитых мячей в 135 поединках.