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Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов

16 Января 2021, 12:04,

Евро-Футбол.Ру

Отечественные клубы активны на зимнем трансферном окне, но сильных футболистов привозить не получается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над вектором развития отечественной лиги.

Январь – это время трансферов в европейском футболе. Для России первый зимний месяц в этом плане не так важен, лишь «Краснодару» надо успеть до 31-го числа кем-то усилиться, чтобы заявить игроков в Лигу Европы. Остальные коллективы могут укреплять составы до конца февраля. Тем не менее наши клубы активны на трансферном рынке, осуществляют трансферы, в том числе из Европы. Однако уровень игроков чётко показывает, что в Россию сильные легионеры уже не едут.

«Спартак» близок к завершению сделки по переходу Йорита Хендрикса из ПСВ. «Локомотив» в ближайшее время подпишет Пабло из «Бордо». ЦСКА активно ведёт переговоры по трансферу Данило из «Ниццы». Всех троих связывает общее обстоятельство – они особо не нужны ни своим клубам, ни кому-то ещё в сильных чемпионатах. У Хендрикса и Пабло через полгода завершаются контракты с текущими клубами. ПСВ и «Бордо» особо не настаивали на их продлении, при этом и других претендентов не было. Причём, видимо, и Хендрикс, и Данило понимали, что более выгодных предложений уже не получат, так что выжидать не стали. Что касается Данило, то его договор действует до 2023 года, но только на поле в составе «Ниццы» он практически не появляется.

Такие трансферы, конечно, свидетельствуют о падении уровня нашего чемпионата. Раньше отечественные клубы могли себе позволить приглашать более статусных игроков, которые, может быть, и не всегда давали результат, но от них этого хотя бы логично было ожидать. Сейчас же все мы понимаем, что в Россию едут средние футболисты, так что с них изначально спрос не самый высокий. Общий тезис – «картины испортить не должны, хорошие крепкие ребята».

Приглашение таких легионеров не слишком помогает развиваться и российским игрокам. Дело не в том, что на поле место будет занимать средний легионер, речь вообще не об этом. Просто раньше Жиркову, чтобы пробиться в состав ЦСКА, надо было выигрывать конкуренцию у сильного и талантливого Осмара Феррейры, что делало сильнее отечественного футболиста. Теперь же Наиля Умярова ждёт борьба за место в составе с Хендриксом, а не с условным Кимом Чельстрёмом, который мог бы многому научить молодого спартаковца.

В подобных трансферах видится только один положительный момент, но он скорее относится к перспективе. Так как у наших клубов нет денег и других рычагов, чтобы привозить в Россию сильных футболистов, приходится более тщательно искать нужных игроков. Хочется верить, что скаутинг в отечественных командах будет улучшаться. В конце концов «Ростов» находит интересных исполнителей в Японии, а «Рубин» – в США. Вполне вероятно, что вскоре в России именно скаутинг будет определять очень многое, а не просто наличие кошелька. Всё же одно дело, когда ты можешь усиливаться футболистами уровня Чельстрёма, Чорлуки или Вернблума, и совсем другая ситуация, когда на их места приходят Хендрикс, Пабло и Данило. Разрыв по уровню снижается, и теперь уже более солидный бюджет не гарантирует успеха.

И всё же хочется, чтобы наши клубы шли не по пути Греции, скупая средних футболистов, а выбрали португальский вариант и делали бы ставку на перспективную молодёжь. Это кажется более интересным вектором развития.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2017, Трансферы футбола - зима 2021, Йоррит Хендрикс, Пабло, зима 2017. Трансферы футбола состоявшиеся
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Комментарии (3)
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1
ингерман
16 Января 2021, 14:03

ай.. это конец.. )))

1
Trebunskiy-Denis
16 Января 2021, 13:52

Сколько можно тянуть бездарных легионеров сюда. Ставьте свою молодежь в состав, идиоты.

0
Марченко Максим
16 Января 2021, 12:16

Так и есть ,покупают тех игроков которые не нужны тем или иным клубам .Добротная команда не продаст основного игрока ,да и игрок сам не уйдёт ,если только у игрока будет мысль ,тупо заработать бабла и уехать на пару сезонов)).На моей памяти удачные приобретения были ,это Витсель, Халк и Вагнер Лав ,играли отлично .Всё остальное не о чём .

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