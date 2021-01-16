Гайч попал в сферу интересов клуба Серии А

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом информирует издание Calciomercato.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет генуэзский «Дженоа». Кроме итальянского клуба, подписать Гайча хотят турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор», а также берлинский «Унион».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Адольфо сыграл 13 поединков, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение аргентинца с «армейцами» рассчитан до середины 2025-го года.