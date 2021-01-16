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Пабло: «Буду отдавать всего себя, чтобы «Локомотив» вернулся на те места, которые заслуживает»

16 Января 2021, 09:18,

Global Look Press

Новичок московского «Локомотива» Пабло прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом», - передает слова 29-летнего бразильского защитника пресс-служба московского клуба.

До перехода в «Локомотив» Пабло выступал в чемпионате Франции за «Бордо». В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в 13 поединках, в которых отметился забитым мячом и получил пять желтых карточек.

После 19 туров российской Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Пабло
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