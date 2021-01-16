«Локомотив» оформил трансфер защитника «Бордо» Пабло

«Локомотив» посредством официального клубного сайта отрапортовал о трансфере бразильского защитника Пабло, ранее выступавшего за французский «Бордо».

29-летний игрок успешно прошел медобследование и заключил трудовое соглашение с российским клубом. Защитник будет выступать за «железнодорожников» под третьим номером.

Согласно данным СМИ, срок действия контракта между сторонами рассчитан на 3,5 года, а сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Франции Пабло принял участие в 13 встречах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.