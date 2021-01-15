«Спартак» расторгнет контракт с Романьоли

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15 Января 2021, 18:27,
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Голкипер «Спартака» Андреа Романьоли в ближайшее время покинет клуб.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «красно-белых» планирует расторгнуть контракт с футболистом.
Напомним, что 22-летний итальянец перешёл в стан московского клуба летом 2019 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка двух миллионов евро.
Воспитанник «Ромы» так и не сыграл ни одного матча за «Спартак». Действующее соглашение Андреа с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в российской Премьер-лиге, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Андреа Романьоли