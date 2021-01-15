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«Спартак» расторгнет контракт с Романьоли

15 Января 2021, 18:27,

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Голкипер «Спартака» Андреа Романьоли в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «красно-белых» планирует расторгнуть контракт с футболистом.

Напомним, что 22-летний итальянец перешёл в стан московского клуба летом 2019 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка двух миллионов евро.

Воспитанник «Ромы» так и не сыграл ни одного матча за «Спартак». Действующее соглашение Андреа с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в российской Премьер-лиге, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Андреа Романьоли
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