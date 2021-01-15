Иванов близок к переходу в «Уфу»

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в скором времени перейдет в один из клубов РПЛ.

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, 34-летний россиянин близок к переходу в «Уфу». Стороны уже ведут переговоры, трансфер очень вероятен.

Напомним, что на прошлой неделе Иванов покинул «Ахмат», на данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне россиянин сыграть четырнадцать матчей за грозненский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Уфа» занимает лишь пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.