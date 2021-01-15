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Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

15 Января 2021, 16:58,

Global Look Press

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил об успешной защите магистерской диссертации.

«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский университет! Это было незабываемо!» - написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».

Акинфеев проходил обучение по направлению «Менеджмент».

34-летний российский голкипер всю карьеру провёл ЦСКА. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 25 матчах «армейцев», в которых пропустил 25 голов. Действующее соглашение россиянина с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
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Комментарии (1)
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0
ингерман
15 Января 2021, 18:15

ай свежий анекдоц от дедушки..
конифей устраиваеца на работу.. его спрашиваюц при собеседовании..
- вы кто по диплому
- ма-гыср-мЕнед-щер-р
- а сколько лет вы учились чтобы получить это почетное звание )))
- пять лец!
- и чему же вас там научили?
- меня там 5 лец учили произносить - ма-гыср-мЕнед-щер-р!

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