Акинфеев защитил магистерскую диссертацию

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил об успешной защите магистерской диссертации.

«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в онлайн-формате! Спасибо, Губкинский университет! Это было незабываемо!» - написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».

Акинфеев проходил обучение по направлению «Менеджмент».

34-летний российский голкипер всю карьеру провёл ЦСКА. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 25 матчах «армейцев», в которых пропустил 25 голов. Действующее соглашение россиянина с московским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в РПЛ.