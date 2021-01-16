Голландский десант «Спартака», бразилец для ЦСКА, кумиры Аргентины в «ПСЖ»: Трансферы и слухи недели

Давненько в Европе не было такого скудного мид-уика. Скаутам и агентам было время разгуляться, пока клубы разыгрывали ненужные в нынешних реалиях Суперкубки или играли перенесённые матчи. Российские клубы вышли из отпуска, прокатилась череда медосмотров, футболисты пообщались с прессой и сразу хлынула волна слухов, домыслов, возможных трансферов. «Евро-футбол.ру» собрал всё самое интересное за вторую рабочую неделю января в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Голландский взгляд «Спартака»

Затихарился московский «Спартак», практически не обрастая трансферными слухами, а затем стрельнул первой настоящей покупкой для РПЛ. 25-летний опорный полузащитник Йоррит Хендрикс, всю свою карьеру проведший в «ПСВ», решил покинуть родной клуб ради московских приключений, как он сам выразился. Типичный разрушитель, в отборе и коротком пасе играет лучше Крала, в созидании – хуже. Позволит Алексу или Роману Зобнину больше созидать, а Наилю Умярову плотно присесть на скамейку запасных.

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«Спартак» вообще пристально смотрит на чемпионат Нидерландов. Выгодная покупка Йоррита Хендрикса (забрали за 700 тысяч евро из-за завершающегося контракта), вероятно, стала всего лишь первым шагом. Слухи о возвращении Квинси Промеса в «Спартак» муссируются уже второй месяц, становясь всё реальнее. «Аякс» выкупил у «Вест Хэма» Себастьяна Алле, воспитывает Антони и Бробби. Промес в основу не проходит ещё с осени, а следствие после поножовщины явно не добавляет вистов Квинси. Может, пора бежать из страны? По маршруту Алкмаар – Москва готов проследовать мощный Ферди Дрейф. 22-летний форвард не проходит в состав «АЗ» и его «красно-белые» хотят подписать для конкуренции Соболеву с Понсе, если вариант с Промесом сорвётся.

Метания ЦСКА

Удивительно редко упоминается в трансферных слухах «Спартак», а вот ЦСКА напротив бьёт все рекорды. Калвах, Любичич, Надь, Уткин, Гамшик – этих полузащитников сватали «красно-синим» на прошлой неделе. Новая неделя – новые герои. Теперь мелькает Озан Туфан, за которого ЦСКА уже предложил 10 миллионов евро, но получил отказ. «Фенербахче» меньше 15 и разговаривать не будет, ожидая активизацию в переговорах «Кристал Пэласа» и «Милана». Более конкретные новости приходят по бразильцу из «Ниццы». Данило Барбоза якобы уже согласовал личный контракт с ЦСКА и осталось только договориться с клубом. Что сделать легко (полузащитник совсем не проходит в состав) и сложно (французы купили его за 10 млн евро) одновременно.

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Отказ и предложение «Зениту»

Тихо в Санкт-Петербурге. Редкие слухи долетают, зато размах поражает. Оба раза мелькнула сумма в 20 миллионов евро. Такую цену дортмундская «Боруссия» (якобы) готова отдать за Сердара Азмуна. «Зенит» информацию никак не комментирует, а в трансфер зимой слабо верится, ведь сейчас «шмелями» руководит временный тренер. Не случится и другого перехода. «Гремио» раздумывал, получив предложение в 20 млн евро за Пепе, но сам игрок отказался ехать в Россию. Бразилец сейчас на подъёме, самый заметный игрок команды, больше всех забивает и отдаёт в «Гремио», поэтому решил подождать предложения от клуба посолиднее.

Европейские чемпионаты

Аргентинское безумие в «ПСЖ»

Пора подтягивать соотечественников, решил Маурисио Почеттино, возглавивший «ПСЖ». Аргентинская пресса утверждает, что следующим летом парижский клуб постарается подписать «скромных друзей»: пару Месси – Агуэро. У обоих заканчиваются контракты в своих клубах и есть недовольство текущим положением дел. В таком сочетании Почеттино намерен наконец выиграть Лигу чемпионов. Для возрастного дуэта аргентинцев не пожалеют ничего, «ПСЖ» даже готов продать Килиана Мбаппе, про изгнание Икарди вообще молчим. Там и показательная порка может случиться.

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Мадридские аренды

В Париже пока только слухи, а вот Мадрид берёт конкретикой. Два гранда из столицы Испании отметились арендными соглашениями с форвардами. «Реал» сработал на выход. В «Айнтрахт» вернули Луку Йовича, которого совсем недавно с помпой покупали за 63 миллиона евро. Есть ощущение, что серб так и останется в Германии, а в обратном направлении проследует сумма гораздо меньшая. Мадридский «Атлетико» из Франции выписал Муссу Дембеле. Нападающий «Лиона» пока только арендован, прописано право выкупа за 35 миллионов евро. Тома Лемар научил «матрасников», что сразу отваливать огромную сумму денег за игрока из Лиги 1 не стоит.