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«Ахмат»: «Наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований»

15 Января 2021, 16:50,

Global Look Press

«Ахмат» прокомментировал блокировку клубного канала видехостингом YouTube.

«Наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее Министерство финансов США ввело санкции против «Ахмата».

Нынешний сезон складывается для клуба из Грозного не самым лучшим образом, после девятнадцати туров подопечные Андрея Талалаева занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат
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