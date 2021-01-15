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Манджукич отклонил предложения «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», он хочет вернуться в Италию

15 Января 2021, 16:01,

twitter.com

Нападающий Марио Манджукич отклонил несколько предложений от российских клубов, ради перехода в «Милан».

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», хорват не захотел переходить в «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, Манджукича не устроило и предложение от «Сельты». На прошлой неделе переговоры с Марио начал турецкий «Бешикташ», но нападающий хочет продолжить карьеру в «Милане». Возвращение в Серию А – приоритет для экс-форварда «Ювентуса».

34-летний футболист выступал за туринский клуб с 2015 по 2020 год, став одним из лидеров «Ювентуса», а затем перешёл в «Аль-Духаиль» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Милан, Бешикташ, Трансферы футбола - зима 2021, Марио Манджукич
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