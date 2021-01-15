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Канал «Ахмата» на YouTube был заблокирован, ранее США ввёл санкции против клуба

15 Января 2021, 14:55,

Global Look Press

Канал «Ахмата» на видеохостинге YouTube был заблокирован.

При попытке перейти на канал грозненского клуба появляется следующая надпись: «Эта страница недоступна».

Напомним, что ранее Министерство финансов США разместило информацию, согласно которой «Ахмат» был помещен в санкционный список, возможно, именно с этим связана блокировка клубного канала.

После девятнадцати туров «Ахмат» занимает десятую строчку в российской Премьер-лиге, имея в своём активе двадцать шесть очков. В первом матче после перерыва «Ахмат» на своем поле примет «Динамо», встреча запланирована на конец февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ахмат
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