Ломбертс – о провале российских клубов в еврокубках: «Может быть денег стало меньше»

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс порассуждал о провали российских клубов в еврокубках.

«Может быть денег стало меньше. Не могу судить. Может новый лимит на легионеров виноват. Я был уверен, что «Зенит» дважды выиграет у «Брюгге», - цитирует Ломбертса sport24.

Отметим, что «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а вот «Краснодару» удалось порадовать своих болельщиков, подопечные Мусаева расположились на третьей строчке в группе и выступят в плей-офф Лиги Европы. Что касается ЦСКА, то «армейцы» заняли последнее место в своей группе в Лиге Европы.