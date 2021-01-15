Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ломбертс – о провале российских клубов в еврокубках: «Может быть денег стало меньше»

15 Января 2021, 14:24,

LiveSport.Ru

Бывший футболист «Зенита» Николас Ломбертс порассуждал о провали российских клубов в еврокубках.

«Может быть денег стало меньше. Не могу судить. Может новый лимит на легионеров виноват. Я был уверен, что «Зенит» дважды выиграет у «Брюгге», - цитирует Ломбертса sport24.

Отметим, что «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а вот «Краснодару» удалось порадовать своих болельщиков, подопечные Мусаева расположились на третьей строчке в группе и выступят в плей-офф Лиги Европы. Что касается ЦСКА, то «армейцы» заняли последнее место в своей группе в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Николас Ломбертс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола