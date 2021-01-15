Президент Татарстана: «Доволен работой Слуцкого в «Рубине»

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Я доволен тем, как Слуцкий работает в «Рубине». Доверие к нему есть, и я не сомневаюсь, что «Рубин» скоро снова будет успешным клубом», - цитирует Минниханова ТАСС.

Напомним, что Слуцкий возглавил казанский клуб в 2019 году, под его руководством «Рубин» занял лишь десятое место в чемпионате России в сезоне-2019/20. Что касается нынешнего сезона, то казанцы после девятнадцати туров занимают девятое место в российской Премьер-лиге, отставая от шестой строчки всего на два зачетных балла.