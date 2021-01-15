«Локомотив» сообщил о договорённости по трансферу защитника «Бордо»

Защитник французского «Бордо» Пабло продолжит карьеру в московском «Локомотиве», об этом рапортует пресс-служба «железнодорожников».

В пятницу, 15-го января, бразильский игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет долгосрочный трудовой договор с московским клубом. Срок действия контракта будет рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

Пабло выступал за «Бордо» с 2015-го года. Защитник провел в составе французской команды 113 поединков, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.