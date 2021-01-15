«Зенит» подтвердил коронавирус у Дзюбы и Лунёва

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15 Января 2021, 10:31,
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Форвард Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв заразились коронавирусной инфекцией, об этом рапортует пресс-служба петербургского «Зенита».
Таким образом, оба футболиста пропустят первый тренировочный сбор «сине-бело-голубых» в ОАЭ. Вполне вероятно, что Дзюба и Лунёв вернутся в расположение команды ко второму сбору.
На сборе в Дубае подопечные Сергея Семака проведут спарринги с «Ригой», «Пахтакором», солигорским «Шахтёром» и «Уралом».
На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Андрей Лунёв
Скорейшего выздоровления им.Болезнь очень серьезная и коварная,но у молодых и спортивных людей,она обычно протекает легко.