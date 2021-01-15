«Зенит» подтвердил коронавирус у Дзюбы и Лунёва

Форвард Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв заразились коронавирусной инфекцией, об этом рапортует пресс-служба петербургского «Зенита».

Таким образом, оба футболиста пропустят первый тренировочный сбор «сине-бело-голубых» в ОАЭ. Вполне вероятно, что Дзюба и Лунёв вернутся в расположение команды ко второму сбору.

На сборе в Дубае подопечные Сергея Семака проведут спарринги с «Ригой», «Пахтакором», солигорским «Шахтёром» и «Уралом».

На зимний перерыв петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Зенит» опережает идущий вторым ЦСКА на четыре балла.