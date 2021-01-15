«Локомотив» близок к подписанию защитника «Бордо»

Центральный защитник Пабло, выступающий в чемпионате Франции за «Бордо», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, об этом информирует издание RMC Sport.

Источник утверждает, что в услугах 29-летнего бразильского игрока заинтересован московский «Локомотив». Пабло в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с «железнодорожниками». Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

Пабло защищает цвета «Бордо» с 2015-го года. Он провел в составе французского коллектива 113 поединков, в которых забил семь мячей и сделал пять голевых передач.