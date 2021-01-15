Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, что хотел бы улучшить в своей игре.

«Хотел бы прибавить в ударах со средней и дальней дистанций. Недавно забил молодежной сборной Латвии метров с 20-22, но хочется делать это чаще», - сказал Лесовой.

23-летний россиянин перешёл в «Динамо» из тульского «Арсенала» в сентябре, сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро. С первых же игр Лесовой начал оправдывать доверие московского клуба. Он уже успел сыграть тринадцать матчей за «Динамо», забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Контракт Даниила с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.