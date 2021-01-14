Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вернулся к тренировкам на поле.

«Я ждал эти сборы так, как не жду своего дня рождения. Уже забыл, как надевать бутсы. Через месяц чемпионат, будет разрыв всех. Все будут в строю, будем феерить», - сказал Баринов в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что в августе Баринов получил серьезную травму, у россиянина был диагностирован разрыв крестообразных связок.

24-летний полузащитник сыграл лишь пять матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Контракт Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.