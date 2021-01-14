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Баринов вернулся к тренировкам на поле: «Я ждал эти сборы так, как не жду своего дня рождения»

14 Января 2021, 23:59,

ФК "Локомoтив"

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вернулся к тренировкам на поле.

«Я ждал эти сборы так, как не жду своего дня рождения. Уже забыл, как надевать бутсы. Через месяц чемпионат, будет разрыв всех. Все будут в строю, будем феерить», - сказал Баринов в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что в августе Баринов получил серьезную травму, у россиянина был диагностирован разрыв крестообразных связок.

24-летний полузащитник сыграл лишь пять матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Контракт Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Баринов
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