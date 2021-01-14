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Ганчаренко предложил белорусского специалиста на пост тренера вратарей ЦСКА, Акинфеев выступил против

14 Января 2021, 23:45,

Global Look Press

ЦСКА по-прежнему не определился, кто станет тренером вратарей в клубе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», наставник «армейцев» Виктора Ганчаренко предложил на освободившийся пост белорусского специалиста, но против этой идеи выступил страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев. Окончательное решение клубом принято пока не было.

Напомним, что совсем недавно ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, это стало неожиданностью как для игроков, так и для самих тренеров.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко
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