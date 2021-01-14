ЦСКА интересуется Манджукичем

Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», интерес к возрастному футболисту проявляют ЦСКА и турецкий «Бешикташ». В то же время отмечается, что «Милан» находится ближе всего к подписанию Манджукича. Сделка может быть закрыта уже завтра.

Напомним, что летом Манджукич мог оказаться в «Локомотиве», но переход сорвался в последний момент.

Последним клубом Марио был «Аль-Духаиль», который 34-летний хорват покинул в июле 2020 года, таким образом, уже несколько месяцев Манджукич не имеет игровой практики.