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Григалава: «Коронавирус, наверное, всех уже достал»

14 Января 2021, 21:59,

Global Look Press

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, чем запомнился 2021 год.

«Это был самый странный год не только в моей жизни. Коронавирус, наверное, всех уже достал. Если говорить о футболе, то в первой части чемпионата мы показали не тот результат, который от нас ждут», - сказал Григалава в интервью пресс-службе клуба.

После девятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отрыв от последнего места составляет один зачетный балл.

Что касается Григалавы, то он провёл девять матчей за тульский клуб в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Тула, Гиа Григалава
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