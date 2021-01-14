Григалава: «Коронавирус, наверное, всех уже достал»

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14 Января 2021, 21:59,
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Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, чем запомнился 2021 год.
«Это был самый странный год не только в моей жизни. Коронавирус, наверное, всех уже достал. Если говорить о футболе, то в первой части чемпионата мы показали не тот результат, который от нас ждут», - сказал Григалава в интервью пресс-службе клуба.
После девятнадцати туров «Арсенал» занимает лишь четырнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отрыв от последнего места составляет один зачетный балл.
Что касается Григалавы, то он провёл девять матчей за тульский клуб в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Тула, Гиа Григалава