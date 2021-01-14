Дзюба и Лунёв сдали сомнительные тесты на коронавирус, они могут пропустить первый сбор «Зенита»

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14 Января 2021, 21:49,
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Артём Дзюба может пропустить первый сбор «Зенита», который начнётся в ОАЭ в пятницу.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский нападающий сдал сомнительный тест на коронавирус. В такой же ситуации находится и голкипер «питерцев» Андрей Лунёв. Отмечается, что «Зенит» решил не рисковать из-за строгих антиковидных правил в Дубае, таким образом, Дзюба присоединится к клубу или чуть позже, или на втором сборе.
Первый матч на сборе «Зенит» проведёт 21 января, соперником лидера российской Премьер-лиги станет «Рига».
32-летний Дзюба сыграл 23 матча за «Зенит» в нынешнем сезоне, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Алексей Лунев