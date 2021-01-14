​Хендрикс показал, как пьёт шампанское на пути в «Спартак»

Полузащитник Йоррит Хендрикс близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака». Несколько дней назад ПСВ объявил о достижении договорённости с «красно-белыми» по трансферу 25-летнего игрока. Впрочем, Хендриксу ещё предстоит пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В четверг Хендрикс вылетел в расположение «Спартака». Футболист опубликовал в Instagram фотографию с бокалом шампанского, сделанную на борту самолёта.

«На пути к чудесному приключению», - написал Хендрикс на фотографии около флага России.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ. По данным СМИ, за трансфер игрока «Спартак» заплатит 700 тысяч евро.