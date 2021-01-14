Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Хендрикс показал, как пьёт шампанское на пути в «Спартак»

14 Января 2021, 17:48,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник Йоррит Хендрикс близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака». Несколько дней назад ПСВ объявил о достижении договорённости с «красно-белыми» по трансферу 25-летнего игрока. Впрочем, Хендриксу ещё предстоит пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В четверг Хендрикс вылетел в расположение «Спартака». Футболист опубликовал в Instagram фотографию с бокалом шампанского, сделанную на борту самолёта.

«На пути к чудесному приключению», - написал Хендрикс на фотографии около флага России.

Йоррит Хендрикс является воспитанником ПСВ. По данным СМИ, за трансфер игрока «Спартак» заплатит 700 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола