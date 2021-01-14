​Евсеев припарковал настоящий автобус

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14 Января 2021, 16:57,
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью для YouTube-канала Sports.ru. В самом начале ролика 45-летний специалист паркует настоящий автобус.
- Видишь, припарковал нормально, - сказал Евсеев.
- Где проще парковать автобус: здесь или в РПЛ?
- Проще парковать дома машину. Автобус большой.
- Вы же ездили в Жодино на БелАЗе?
- Ездил. Ощущения примерно такие же. Там большой агрегат – трёхэтажный или двухэтажный. Автобус поменьше, но зато подлиннее.
- Так сложно было или нет?
- На автобусе ездить сложнее, чем играть в футбол.
Напомним, Вадим Евсеев покинул тренерский мостик «Уфы» в октябре на фоне неудовлетворительных результатов команды.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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