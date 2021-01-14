​Евсеев припарковал настоящий автобус

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал интервью для YouTube-канала Sports.ru. В самом начале ролика 45-летний специалист паркует настоящий автобус.

- Видишь, припарковал нормально, - сказал Евсеев.

- Где проще парковать автобус: здесь или в РПЛ?

- Проще парковать дома машину. Автобус большой.

- Вы же ездили в Жодино на БелАЗе?

- Ездил. Ощущения примерно такие же. Там большой агрегат – трёхэтажный или двухэтажный. Автобус поменьше, но зато подлиннее.

- Так сложно было или нет?

- На автобусе ездить сложнее, чем играть в футбол.

Напомним, Вадим Евсеев покинул тренерский мостик «Уфы» в октябре на фоне неудовлетворительных результатов команды.