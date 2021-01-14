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​«Спартак» расторг контракт с Баду

14 Января 2021, 16:41,

Евро-Футбол.Ру

На официальном сайте российской Премьер-лиги можно найти информацию об отзаявке «Спартаком» Малкольма Баду. После перехода в стан «красно-белых» летом 2019 года из «Вольфсбурга» он так и не провёл в первой команде ни одного матча, выступая лишь за «Спартак-2» в ФНЛ.

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что «красно-белые» расторгли контракт с 23-летним Баду. Эту информацию в клубе уже подтвердили.

Если брать текущий сезон, то Баду в ФНЛ провёл шестнадцать матчей. В них футболист забил один гол и дважды ассистировал своим партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Малкольм Баду
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