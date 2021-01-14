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​На компанию Широкова подали в суд

14 Января 2021, 15:15,

ФК "Краснодар"

Банк России подал в суд на компанию «Стратегия успеха», совладельцем которой является бывший футболист сборной России Роман Широков. Об этом сообщает Telegram-канал «Ложа прессы». О сути претензий Банка России информации пока что нет.

Ранее Широков рассказывал, что «Стратегия успеха» занимается строительством искусственных футбольных полей.

Стоит сказать, что недавно Роман Широков был фигурантом дела по избиению им арбитра во время футбольного матча на любительском уровне. Экс-игрока сборной России приговорили к обязательным работам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Роман Широков
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