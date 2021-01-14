​«Локомотив» начал переговоры по защитнику «Ахмата»

«Локомотив» может укрепить оборонительную линию защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», московский клуб уже начал переговоры по этому трансферу.

«Железнодорожники» рассчитывают заполучить Ненахова уже в зимнее трансферное окно, а «Ахмат», в свою очередь, хочет сохранить игрока до лета.

22-летний Максим Ненахов в этом сезоне провёл за «Ахмат» девятнадцать матчей и отметился двумя результативными передачами на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в полтора миллиона евро.