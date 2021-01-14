​«Локомотив» начал переговоры по защитнику «Ахмата»

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14 Января 2021, 14:54,
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«Локомотив» может укрепить оборонительную линию защитником «Ахмата» Максимом Ненаховым. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», московский клуб уже начал переговоры по этому трансферу.
«Железнодорожники» рассчитывают заполучить Ненахова уже в зимнее трансферное окно, а «Ахмат», в свою очередь, хочет сохранить игрока до лета.
22-летний Максим Ненахов в этом сезоне провёл за «Ахмат» девятнадцать матчей и отметился двумя результативными передачами на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в полтора миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ахмат, Трансферы футбола - зима 2021, Максим Ненахов