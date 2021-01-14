«Краснодар» объявил об уходе голкипера Синицына

Голкипер Андрей Синицын покинул «Краснодар». Стороны приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества, рапортует пресс-служба клуба. Договор между «быками» и вратарем был рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Синицын играл за краснодарцев с лета 2012-го года. Андрей провел за команду 103 поединка, в 33 из которых отстоял на ноль.

Вместе с «Краснодаром» голкипер трижды становился бронзовым призером РПЛ и один раз выходил в финал Кубка России.

На зимний перерыв «быки» ушли на седьмом месте в турнирной таблице. В активе краснодарской команды 30 набранных баллов. Ближайший матч в чемпионате подопечные Мурада Мусаева проведут против «Урала» 27-го февраля.