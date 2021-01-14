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Игнатьев считает, что пока рано говорить о Лиге чемпионов для «Локомотива»

14 Января 2021, 00:03,

ФК "Локомoтив"

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев в первом интервью после окончания отпуска рассказал о своём отношении к текущему положению команды.

- Главное сейчас настраиваться на каждый матч. Но говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место, - неправильно. Нужно готовиться, обойтись без травм и двигаться от матча к матчу», - заявил 33-летний игрок Sport24.

В текущем сезоне Владислав провёл за «Локомотив» 19 игр во всех турнирах и отметился тремя мячами в российской Премьер-лиге. Первый матч после зимнего перерыва «железнодорожники» проведут 20 февраля и в матче Кубка России встретятся дома с «Тамбовом».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Локомотив Москва, РПЛ, Владислав Игнатьев
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